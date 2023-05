Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 44 Kurikulum Merdeka, Chapter Review

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 44 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 44 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan pilihan ganda yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga diharapkan hanya menjadi referensi.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 44 Kurikulum Merdeka.

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 44 Kurikulum Merdeka

Q: What do you think is the best place to watch sports game?

Why do you think so?

A: – The best place to watch sports game is at home because i can watch it with my family and i can cook the food i want and it does not much money.

– The best place to watch sports game is in live at stadium or sports bar, because we can meet a lot of fans of the team in stadium. So we can having so much fun feel the hypes with them.

Q: What do you think are the four most important etiquettes that should be owned by good spectators? Why do you think so?

A: The four most important etiquettes that should be owned by good spectators are: