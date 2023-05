Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 33 Kurikulum Merdeka, Listen and Discuss

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 33 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 33 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan pilihan ganda yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga diharapkan hanya menjadi referensi.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 33 Kurikulum Merdeka.

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 33 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemdikbud.go.id)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 31 Kurikulum Merdeka, Taks 1 Look and Answer

Task 2 Listen and Discuss

Listen to Agam talking about his experience of watching a sport event and answer the following questions:

1. What did the speaker tell you?

Answer:

The speaker tells us about his experience of watching a sport event live from the arena.

2. How does he feel about watching a live football match?