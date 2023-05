Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 217 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.7

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Worksheet 5.7.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka.

Terdapat satu jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka:

b. Work with a classmate. Use the school map to ask and give directions of the school buildings. Your position is at the school gate. Number one has been done for you.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 217 Kurikulum Merdeka.

1. The library

Can you show me the way to the library?

Answer: Turn right. Go straight forward. The library is beside the science laboratory.

2. The clinic

Answer: Go straight forward through coridor. Turn right. The clinic is beside ninth grader's classroom.

3. The boys' toilet

Answer: Turn right. Go straight forward. The boys' toilet is at the end of the corridor.