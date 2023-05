Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 165 166, Task 2: Reported Speech

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 165 dan 166.

Task 2:

Put the following direct sentences into reported speech.

1. a. Issumboshi said to the princess, “I’ll stay in your pocket and guard you from all harm.”

Jawaban:

Issumboshi said to the princess that he would stay in her pocket and guard her from all harm.

2. a. The lord said, “I’ll employ you.”

Jawaban:

The lord said that he would employ him.