Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 209, Cummunicating: Short Message

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 209.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 209, terdapat tugas Communicating.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 209 memuat soal untuk membuat Short Message.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 209, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 209.

Communicating

We will work in groups. We will text our friends five different short messages based on the situations below.

Here are what we will do. First, we will discuss what we will say in our short messages. Second, we will write the messages in our notebook.

We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. When we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help.

1. A plan to ride on a bicycle to exercise on the weekend.

Jawaban:

Nabillah: Hey, Sierra

Nabillah: I was wondering if u free this weekend?