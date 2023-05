Simple Future Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Kalimat yang Benar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar Simple Future Tense.

Simple Future Tense adalah grammar yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang akan terjadi atau rencana yang akan dilakukan di masa depan.

Ada dua bentuk yang bisa digunakan, yaitu menggunakan be going to.

be going to digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa depan yang sudah direncanakan atau pasti akan dilakukan.

Simak pengertian Simple Future Tense, rumus, dan contoh kalimatnya di bawah ini, dikutip dari Grammarly dan English Page.

Rumus 1:

(+) S + Will/Shall + V1 + O

(-) S + Will/Shall + Not + V1 + O

(?) Will/Shall + S + V1 + O?

Contoh:

- You will not win

Kamu tidak akan menang

- win?

Maukah kamu menang?

Rumus 2:

(+) S + be (am, is, are) + going + V1