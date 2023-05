Past Continuous Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Kalimat yang Benar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar Past Continuous Tense.

Past Continuous Tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau.

Past Continuous Tense juga bisa digunakan bersama Tense lain untuk menggambarkan dua peristiwa atau lebih dalam satu waktu di masa lampau.

Perbedaan Past Continuous Tense dan Simple Past Tense adalah penekanan pada berlangsungnya suatu kejadian di masa lampau.

Untuk lebih jelasnya, simak pengertian Past Continuous Tense, rumus dan contoh kalimatnya di bawah ini, dikutip dari Grammarly dan Ef English.

Baca juga: Simple Present Tense: Pengertian, Ciri-ciri, Rumus, dan Contoh Kalimat

Fungsi Past Continuous Tense:

- Tindakan di masa lampau yang terganggu oleh tindakan lainnya

Contoh: She was still were singing, and the sun was shining. I knew it would be a good day.

Verb dan Subject:

- Was: I, He, She, It

- Were: They, We, You

Ilustrasi buku (freepik)

Baca juga: Simple Past Tense: Pengertian, Rumus dan Contoh Kalimat

Rumus Past Continuous Tense

(+) S + To be 2 (Was/Were) + V1-ing

(-) S + To be 2 (Was/Were) + not + V1-ing