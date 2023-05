TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 224 dan 225 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 224 dan 225 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara, soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 224 dan 225 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 4 – Listening.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 224 dan 225 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 224 dan 225 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 224-225 Kurikulum Merdeka:

Section 4 - Listening

a. Listen to Audio 5.4.

Monita: Hey, look at this extracurricular schedule. It says the English Club is on Monday in the library.

Pipit: Oh, and Science Club is also on Monday. It is in the Science Laboratory. But I'm not interested.

Monita: What do you join?

Pipit: I join Pencak Silat. It is in the school yard every Tuesday.

Monita: Oh, okay. I think Galang joins the basketball club. It is every Wednesday from 3 pm to 5 pm.

Pipit: You're right. He loves basketball.

Monita: Yes. Also, all students must join the scout every Thursday.