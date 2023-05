Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 221 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.10

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 221 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 221 Kurikulum Merdeka:

b. Think about what students do in extracurricular activities. Match the verbs in the left column with the corresponding extracurricular activities on the right column.

1. English club

read

speak

present

2. Pencak silat

kick

punch

block

3. Basketball

dribble

pass

shoot

4. Scout

camp

explore

track

5. Choir

sing

listen

rehearse

6. Science club

experiment

try

compare

7. Dancing

move

wave

step

8. Painting

draw

color

sketch

