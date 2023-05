50 Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 6 2023, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Sekolah atau Ujian Satuan Pendidikan (USP) Bahasa Inggris kelas 6 SD 2023 beserta kunci jawaban.

Soal Ujian Bahasa Inggris kelas 6 SD 2023 ini, hanya untuk bahan belajar siswa untuk menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Contoh soal Ujian Bahasa Inggris kelas 6 SD 2023 ini terdiri dari 50 soal pilihan ganda

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal Ujian Bahasa Inggris kelas 6 SD 2023 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya

Tribunnews.com tidak bertanggung Jawabanatas kesalahan jawaban pada contoh soal Ujian Bahasa Inggris kelas 6 SD 2023 ini.

Contoh Soal Ujian Bahasa Inggris kelas 6 SD

Baca juga: 50 Soal Ujian PAI Kelas 6 Semester 2 Terbaru 2023 Lengkap dengan Kunci Jawaban

1. Mr. sanjaya is my father. He is a farmer. He works in a ….

a. post office

b. rice field

c. school

d. hospital

Jawaban: B

2. Chaca got first rank in her class, she is very...

a. short

b. smart

c. bad

d. slim

Jawaban: B

3. the – cut – Don’t – tree

a. don’t cut the tree

b. cut don’t the tree

c. the tree cut don’t

d. cut tree the don’t

Jawaban: A