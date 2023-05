TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 237 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 237 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 237 Kurikulum Merdeka:

Section 4 – Viewing and Writing

a. Look at the Picture 5.12

b. Complete the chart based on the picture

1. Name of the room: School exhibitions

2. The size: it is big

3. The object

Paintings

Statues

Books

Crafts

4. The activity

We looking the statues, paintings and study together

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)