Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 3 – Language Focus.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka:

Section 3 – Language Focus

b. Write sentences for the following place. Use the words to help you. The words can be used in some sentences. You can also use your own words

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 235 Kurikulum Merdeka.

1. My school garden

Answer: My school garden is beautiful.

2. Small

Answer: It is small.

3. Flowers - big trees - two benches

Answer: There are flowers, big trees, and two benches.