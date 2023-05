Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 117 Kurikulum Merdeka: Let's Discuss

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 untuk SMA/SMK/MA halaman 117 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 117 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan terbuka yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga hanya menjadi referensi dan tidak bisa menjadi patokan jawaban yang benar.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 117 Kurikulum Merdeka:

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 117 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemendikbu.go.id)

1. Why do you think they write the posts?

Answer: They write the posts because they want to tell their idea/opinion about the issue

2. Which writer do you agree with? Explain your answer. Refer to what is written on the posts.

Answer: I agree with Hanif. I think creativity is good but we should know the right place to do the creativity.

I agree with Hanif post "Creativity is admirable but people should find ways to express themselves that do not inflict extra costs upon society."

3. How would you feel if somebody painted graffiti on your property?