Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 136 Kurikulum Merdeka: Read and Answer Part 1

1. Why did Little Red Riding Hood walk through the forest?

Answer: Little Red Riding Hood walk through the forest because she was going to her grandmother’s house to give some cake because her grandmother lay sick in bed.

2. What rule did Little Red Riding Hood break when she talked to the wolf?

Answer: Little Red Riding Hood break rule that her mother told her to not to talk to strangers when she talked to the wolf.

3. Why did the wolf ask Little Red Riding Hood where her grandmother lived?

Answer: The wolf asked Little Red Riding Hood where her grandmother lived because the wolf want to eat the grandmother and Little Red Riding Hood.