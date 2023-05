Grammar Preference: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Penggunaan dalam Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar tentang Preference.

Preference adalah ekspresi untuk mengungkapkan preferensi atau pilihan yang lebih disukai daripada yang lainnya.

Preference dapat diungkapkan melalui beberapa kata seperti would rather, would prefer, prefer, like dan had better.

Setiap susunan kata tersebut memiliki rumus untuk menyatakan preferensi.

Selengkapnya, simak rumus dan contoh Preference di bawah ini, dikutip dari Basic English Speaking, Cambridge Dictionary dan EC English.

Rumus Preference:

1. Would rather

Would rather + V1

Would rather + V1 + than + V1

Would rather + noun + than + noun

Contoh: I would rather play football than play basketball (Saya lebih suka bermain sepakbola daripada bermain basket)

2. Would prefer

Would prefer + infinitive + rather than + V1

Contoh: They would prefer to sing rather than dance (Mereka lebih suka bernyanyi daripada menari)

3. Had better

Had better + V1