Grammar Question Tag: Pengertian, Rumus, Fungsi, dan Contoh Penggunaan dalam Kalimat

Question Tag adalah bentuk sebuah pertanyaan yang dibuat dalam satu kalimat untuk sebuah pengesan.

Tidak semua kalimat Question Tag membutuhkan jawaban.

Question Tag juga bisa digunakan untuk menegaskan kalimat.

Selengkapnya, simak rumus dan contoh Question Tag di bawah ini, dikutip dari Learn English British Council dan English Club.

Rumus:

Secara umum, rumus Question Tag terdiri dari kalimat positif dan negatif untuk membentuk satu Question Tag yang diakhiri tanda tanya.

Kalimat positif akan diikuti kalimat negatif, begitu pun sebaliknya.

Simak rumus berikut ini:

1. A positive statement + a negative Question Tag

Contoh: You are a student, aren't you?

2. A negative statement + a positive Question Tag

Contoh: Andy is not a teacher, is he?

Contoh Question Tag: