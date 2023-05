Soal PAS/UAS Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2 dengan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Sekolah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut soal Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Sekolah (UAS) 2 Bahasa Inggris untuk siswa kelas 5 SD.

Dalam artikel ini, terdapat soal pilihan ganda sejumlah 25 butir dan dilengkapi kunci jawaban.

Namun, kunci jawaban dari soal ini hanya sebagai panduan orang tua dalam proses belajar anak sebelum menghadapi PAS atau UAS.

Tribunnews.com pun mengimbau kepada siswa agar mengerjakan soal terelbih dahulu dengan kemampuan sendiri.

Berikut soal dan kunci jawaban soal PAS/UAS Bahasa Inggris Semester 2 untuk kelas 5 SD:

1. What is the opposite of “never”?

a. ever

b. sometimes

c. often

d. always

Jawaban: a

2. Luky recites Alquran .......... sunset prayer.

a. never

b. on time

c. after

d. often

Jawaban: c

3. Lita: “How … I look?”

Anita: “You look pretty.”

a. is

b. does

c. are

d. do

Jawaban: d

