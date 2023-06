Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Inggris kelas 8 semester 2.

Contoh soal PAT Bahasa Inggris kelas 8 semester 2 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda, lengkap dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Inggris kelas 8 semester 2 ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Diharapkan siswa mengerjakan contoh soal PAT Bahasa Inggris kelas 8 semester 2 terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT Bahasa Inggris kelas 8 semester 2 ini.

Contoh Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2

1. My father doesn’t .... coffee every morning

A. To drink

B. Drink

C. Drinks

D. Drinking

Jawaban: B

2. Adi .... studies in the evening. He does it after dinner everyday.

A. sometimes

B. always

C. rarely

D. never

Jawaban: B

3. Yuni: Who ... beside Mr. Paul?

Eka: Mr. Rony, in the new teacher.

A. is sitting

B. sitting is

C. are sitting

D. sitting are

Jawaban: A

4. Salma always .... dinner everyday. She likes cooking very much.

A. Make

B. Made

C. Makes

D. Making