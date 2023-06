Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Contoh soal PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka terdiri dari 20 soal pilihan ganda, lengkap dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Diharapkan siswa mengerjakan contoh soal PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka ini.

Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka

1. My Mother is a nurse. She works in the ...

a. Fieldrice

b. Hospital

c. Police Office

d. School

Jawaban: d

2. He is a ………, he work in hospital

a. Pilot

b. Police

c. Doctor

d. Farmer

Jawaban: c

3. Rony: “Hello, ………?”

Paul: “I am fine thank you.”

a. Where are you?

b. Where are you?

c. What are you?

d. How are you?

Jawaban: d