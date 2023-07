Cara Perkenalan Diri saat MPLS Disertai Kata-kata Menarik dan Pantun

TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara perkenalan diri saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

MPLS merupakan kegiatan bagi siswa baru untuk lebih mengenal lingkungan sekolah, termasuk dengan guru dan teman sekolah lainnya.

Oleh karena itu, saat MPLS, pasti ada momen perkenalan diri baik di depan kelas maupun dengan di depan teman kelompok.

Agar perkenalanmu lebih berkesan, gunakan kata-kata perkenalan diri yang menarik atau disisipi pantun.

Berikut cara memperkenalkan diri saat MPLS seperti dirangkum Tribunnews.com:

1. Cara Perkenalan Diri Saat MPLS

Hello, it's me (pakai nada lagu Hello milik Adele)

Perkenalkan nama saya xxxxx.

Teman-teman bisa memanggil saya xxxx.

Saya berasal dari sekolah xxxx dan lulus dengan nilai yang memuaskan.

Motivasi saya bersekolah di sini adalah dekat dengan rumah karena saya masuk lewat jalur zonasi.

Selain itu, teman-teman saya juga banyak yang bersekolah di sini.

Semoga ini awal perkenalan yang baik. Terima kasih.

2. Cara Perkenalan Diri Saat MPLS