Urutan Perkenalan Bahasa Inggris, Lengkap dengan Contoh Teks Mulai dari Pembukaan hingga Penutup

TRIBUNNEWS.COM - Berikut urutan perkenalan bahasa Inggris, lengkap dengan contoh teks dari pembukaan hingga penutup.

Ketika memasuki tahun ajaran baru 2023/2024, biasanya siswa baru diminta untuk memperkenalkan diri di depan kelas.

Cara perkenalan bahasa Inggris di artikel ini dapat menjadi acuan dalam menyampaikannya.

Siswa dapat menyimak urutan kalimat perkenalan bahasa Inggris yang akan disampaikan.

Perkenalan bahasa Inggris juga merupakan materi dalam pelajaran bahasa Inggris yang juga disebut self introduction.

Simak urutan perkenalan bahasa Inggris, mengutip dari beberapa sumber dan Buku Bahasa Inggris kelas 10 Kurikulum 2013.

Urutan Perkenalan Bahasa Inggris

1. Bukalah perkenalan dengan sapaan (Greetings)

Contoh kalimat pembuka perkenalan:

Hello, everyone…

Hi, everybody, How are you today?

Good morning/afternoon/evening, How are you?

2. Sampaikan Tujuanmu (Interest)

Setelah membuka perkenalan dengan salam, sebaiknya melanjutkannya dengan mengutarakan tujuanmu maju, yaitu pekernalan diri dengan bahasa Inggris.