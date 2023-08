Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 11, Grammar Review

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 halaman 11 Kurikulum 2013 edisi revisi 2018.

Soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 11 merupakan bagian grammar review.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 11, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Grammar Review

Task: Fill in the table.

Look back at the dialogs in part D. Pay attention to the italicized expressions and the last two questions following the dialogs. Write down the pattern of expressions to offer a help/service and its responses. See the example.

Jawaban:

- Pattern: May I …..?

Examples:

a. May I help you?

b. May I do it for you?

c. May I call a taxi for you?

Responses: