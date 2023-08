Punya Program Pengembangan SDM Terbaik, AP II Raih Predikat Very Good dalam HR Excellence Award 2023

TRIBUNNEWS.COM - PT Angkasa Pura II sukses meraih predikat Very Good untuk kategori Learning & Development and Knowledge Management dalam ajang The 14th HR Excellence Award 2023 yang digelar SWA dan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia.

AP II dinilai sebagai salah satu perusahaan yang memiliki program terbaik dalam pengembangan karyawan, yakni melalui pembangunan kawasan Airport Learning Center (ALC).

“AP II sangat memperhatikan pengembangan karyawan. Kami ingin pengembangan karyawan dilakukan secara struktural, memiliki program dan tujuan jelas. Karena itu, kami membangun kawasan Airport Learning Center di Bandara Soekarno-Hatta yang mulai dioperasikan pada 2017 untuk mendukung visi AP II menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis bandar udara di ASEAN pada 2024 (Airport Enterprise Leader in the Region),” jelas Muhammad Awaluddin, President Director AP II.

Kawasan ALC dilengkapi gedung terintegrasi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar, yang didalamnya terdapat 10 ruang kelas berteknologi modern, 1 auditorium, 1 ampitheater, 1 e-library, 1 ruang simulasi, VIP lounge, dan dining hall.

Satu unit khusus juga disiapkan untuk mengelola kawasan ALC ini, guna memastikan seluruh program pengembangan SDM dapat diimplementasikan dengan baik.

Muhammad Awaluddin mengatakan, saat ini ALC memiliki program untuk membentuk talenta digital, sejalan dengan transformasi digital yang tengah dijalankan AP II.

“Implementasi digitalisasi di aspek operasional dan pelayanan di bandara AP II yang dilakukan sejak 2016 tentunya membutuhkan peningkatan kualitas karyawan. Pengembangan SDM di AP II saat ini berorientasi untuk membentuk talenta-talenta yang digital savvy dan tech savvy.”

“Talenta digital mensukseskan transformasi digital di bandara-bandara AP II. SDM adalah faktor paling penting. Tanpa SDM yang kompeten atau tidak memahami digitalisasi, khususnya di era indsutri 4.0, maka transformasi AP II tidak akan berhasil,” ujar Muhammad Awaluddin.

Director of Human Capital AP II Ajar Setiadi, mengatakan ALC bertugas melahirkan pemimpin (Center of Chiefship), memiliki pengetahuan mendalam tentang layanan bandara (Center of Competence), serta mewujudkan standar global di bandara (Center of Certification).

“ALC khusus didirikan oleh AP II dengan semangat menciptakan sumber daya manusia di bidang kebandarudaraan yang lebih hebat dari generasi saat ini,” jelas Ajar Setiadi.

Sejalan dengan ini, lanjut Ajar Setiadi, ALC telah menjalankan program besar yakni Great People Development Program (GPDP).

“Program GPDP di ALC ini sebagai upaya AP II dalam melahirkan SDM terbaik di bidang kebandarudaraan. Kami berharap hal ini juga dapat berkontribusi besar dan signifikan dalam turut mendukung pengembangan sektor penerbangan nasional,” ujar Ajar Setiadi.

Melalui program pengembangan SDM yang dijalankan ALC, AP II secara berkelanjutan dapat meningkatkan standar operasional, pelayanan dan bisnis serta sejalan dengan best practice di dunia internasional guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)