Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Halaman 9 Kurikulum 2013

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban buku kelas 11 SMA halaman 9.

Kunci jawaban materi kali ini membahas jawaban dari latihan soal pada bagian C Practice part B.

Materi kelas 11 SMA ini merupakan materi dari Kurikulum 2013.

Para siswa diminta untuk mengerjakan soal dengan teliti terlebih dahulu.

Jawablah soal Bahasa Inggris Kelas 11 halaman 9 dengan tepat.

Kunci jawaban hanya digunakan sebagai pedoman orang tua atau wali dalam mengoreksi hasil belajar anak.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 halaman 9

Soal bahasa Inggris kelas 11 halaman 9

C. Practice Part B

B. There are some grammatical errors in the sentences given below.

Circle the mistakes in each sentence, then rewrite the sentence.

If there aren't any mistakes, put a tick mark next to the sentence.

1. Let's to go to the sushi of restaurant for lunch.

Answer: Let's go to the sushi of restaurant for lunch.

2. Shall we do have a meeting on afternoon Saturday?