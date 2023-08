Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 10 11, Let's Practice: Ofers & Suggesions

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 10 dan 11 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 10 dan 11 bagian Let's Practice pada Chapter 1 tentang Ofers & Suggesions.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 10 dan 11, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 10 dan 11.

Let's Practice

6. Shall home we go now?

Kalimat yang benar: Shall we go home now.

7. Would like you another glass of juice?

Kalimat yang benar: Would you like another glass of juice?

8. You should finish you work today.

Kalimat yang benar: You should finish your work today.

9. Can I take help you with something?

Kalimat yang benar: Can I help you with something?

10. Shall I bring your jacket?