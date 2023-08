Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25 26 K13, Chapter 2: Edo's Advice

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25 26 K13, Advice Dialogue, Obeserving & Aksing Question.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25 26, terdapat buku Bahasa Inggris Think Globally Act Locally untuk SMP/MTs Kurikulum 2013 (K13) Revisi 2018, Chapter 2, Let's live a healthy life!.

Buku Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25 26, Kurikulum 2013 tersebut merupakan karya dari Siti Wachidah, Asep Gunawan, dan Diyantari.

Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban soal Edo advice dialogue, Obeserving & Aksing Question di Halaman 25 26.

Kunci jawaban Buku Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25 26 Kurikulum 2013 ini dapat ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Cover buku Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum 2013. (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 9)

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Kunci jawaban Buku Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25 26 Kurikulum 2013

Obeserving & Aksing Question

Dialogue 1

Lina: “What for do we need to eat various kinds of healthy food?” atau “What do we need to eat various kinds of healthy food for?”

Siti: “To be healthy.”

Dialogue 2

Udin: “What should we have breakfast for?” atau “What for should we have breakfast?”

Siti: “So that you have energy to do our activities during the day.”

