Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 33, Discussion

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 33 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 33 bagian Discussion pada Chapter 3 tentang Party Time.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 33, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 33.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 25 26, Lets Practice: Opinions & Thoughts

Discussion

1. Why do people write and send invitations?

2. Why do you think invitations have become important in our society?

3. What kind of invitation do you think is in the excerpt given above?

How can you say that?

Write down your thoughts here.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 19, Pre-Activity: Opinions & Thoughts

Contoh jawaban:

People write and send invitations to invite someone to attend the activity or event.

Invitations have become important in our society because the invitation can maintain the relationship and convince the readers to attend the invitation.

I think it is a formal invitation.

It is proven by the language written on the invitation card.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)