Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 25 26, Let's Practice: Opinions & Thoughts

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 25 dan 26 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 25 dan 26 bagian Let's Practice pada Chapter 2 tentang Opinions & Thoughts..

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 25 dan 26, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 25 dan 26.

C. Let's Practice

A. Fill in the blanks using the opinion expressions given in the box below.

1. I ......... with you bullying should be banned.

Jawaban: I totally Agree

2. It is all right if you don't agree with me but I have every right to my ......... .

Jawaban: opinion

3. As far as I ......... , I will not support bullying in my school.

Jawaban: am concerned

4. I ......... that medical care should be free for everyone.

Jawaban: strongly believe