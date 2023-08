Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 19, Pre-Activity: Opinions & Thoughts

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 19 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 19 bagian Pre-Activity pada Chapter 2 tentang Opinions & Thoughts..

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 19, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 19.

Discuss these questons with your partner.

1. What is happening between Siti and Jane?

Jawaban:

Siti and Jane are exchanging their opinions on bullying topic.

2. What kind of conversation are they having?

Jawaban:

They're having a casual conversation about bullying.

3. Whom do you agree with, Jane or Siti? Why?

Contoh Jawaban:

I agree with Jane.