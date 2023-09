TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 42 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 42, Writing Connection Chapter 3.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 42, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 42.

Writing Connection

Write a formal invitation for your brother's wedding.

Contoh jawaban:

Dear Mr. Raffi

cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of his brother,

Jessica With Verrel

On Sunday, the third of September at seven o'clock in Amanjiwo, Borobudur, Magelang

R.S.V.P Dinner will

Sisca be served at

Amanjiwo, Borobudur, Magelang

083134567654

weddingparty999@gmail.com

