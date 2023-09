Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 39 40, Let's Practice: Invitation

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 39 dan 40 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 39 dan 40, Let's Practice Chapter 3 tentang invitation.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 39 dan 40, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 39 dan 40.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 33, Discussion

Let's Practice

A. In the invitation card below, find out what is missing.

The board of directors of Wonderful Enterprises

request the pleasure of your

on, the twenty seventh of December

at Gedung Sukarno

Jakarta

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 33, Discussion

Now rewrite the invitation properly in the space given below.

Contoh jawaban:

The board of directors of Wonderful Enterprises