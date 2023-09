Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 46, Discussion: Global Warming

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 46 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 46, Discussion Chapter 4 tentang Global Warming.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 46, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 46.

Discussion

1. What is global warming?

Jawaban:

Global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of Earth's atmosphere and oceans.

Failed crops, economic slowdown, and deforestation are among the several impacts of global warming.

2. Is it a severe problem? Why?

Jawaban:

Yes, of course.

Because global warming affects many aspects in life such as such as climate change is apparent everywhere.

Failed crops, economic slowdown, and deforestation are among the several impacts of global warming.

3. What kind of text is given above?

Jawaban:

It is an exposition text.

