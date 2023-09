Contoh Soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013, Beserta Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris Kelas 1 SD semester 1 Kurikulum 13 atau K13.

Contoh soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 1 SD terdiri dari 50 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal UTS Bahasa Inggris Kelas 1 SD semester 1 Kurikulum 2013, disertai dengan kunci jawabannya lengkap.

Yang perlu digarisbawahi, soal dan kunci jawaban UTS, PTS Bahasa Jawa kelas 3 hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS, UTS Bahasa Jawa kelas 3 terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Oleh karena itu, Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 1 SD semester 1 K13 ini.

Soal dan Jawaban Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 K13

1. How do you write the number 5 in English?

A. Five

B. Fiv

C. Fif

D. Fife

Jawaban: A

2. What number comes before two?

A. Zero

B. One

C. Three

D. Four

Jawaban: B

3. What number comes between six and eight?