Contoh Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris kelas 1 SD/MI semester 1 Kurikulum Merdeka beserta kunci jawaban.

Dalam artikel ini, ada 20 contoh soal berupa pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Adapun tujuan dari artikel contoh soal ini untuk menjadi panduang orang tua dalam membimbing proses belajar anak sebelum menghadapi PTS/UTS.

Sehingga, diharapkan agar anak terlebih dahulu mengerjakan contoh soal PTS/UTS Bahasa Inggris kelas 1 SD/MI Kurikulum Merdeka terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Baca juga: 20 Soal UTS, PTS Matematika Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

Untuk selengkapnya berikut contoh soal PTS/UTS Bahasa Inggris kelas 1 SD/MI Kurikulum Merdeka dan kunci jawabannya:

1. Sintia: Good afternoon, Amir

Amir: ... Sintia

A. Good night

B. Good afternoon

C. Good morning

Jawaban: B

2. Rico: Hello Santi

Santi: ... Rico

A. Good morning

B. See you

C. Hello

Jawaban: C

3. Tika: .... My sister.