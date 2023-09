Contoh Soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) Bahasa Inggris Kelas 8 SMP semester 1 Kurikulum Merdeka

Contoh soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 8 ini, terdiri dari 15 soal pilihan ganda disertai kunci jawabannya.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu.

Setelah itu, siswa bisa mencocokkan jawaban yang ditulis dengan jawaban di bawah ini.

Choose the correct answer by crossing ( X ) A, B, C, or D, do it on your answer sheet!

1. Marlina has got a good grade.

What should you say?

A. You are stupid

B. Congratulation

C. are you?

D. Nonsense

Jawaban : B

2. Aldi has already won the dance competition.

What should you say?

A. Thank you

B. How poor!

C. Congratulation to win the dance competition!

D. Hello, how do you do

Jawaban : C

3. I think is expression of ...

A. Apologizing

B. Giving opinion

C. Appreciation

D. Asking Opinion

Jawaban : B