Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 90, Discussion Questions

Discussion Questions for We Shall Overcome

1. What do you think is the theme of this song?

Jawaban:

In my opinion, the theme of this song is about teaching us to overcome what we face and reassuring us that all problems will end in time.

2. Is this an inspiring song? Does it inspire you?

Jawaban:

Yes, because it makes me brave in facing problems.

3. Do you think you can overcome all the obstacles and live in a happy and prosperous world?

Jawaban:

I think I can face all obstacles in life, because in my belief, God doesn't burden a person more than he can bear.

Problems are only a test that will make us strong and learn many things.

