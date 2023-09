Contoh Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 2 SD semester 1 Kurikulum Merdeka.

Contoh soal PTS/UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi PTS/UTS.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal PTS/UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Coba jawablah soal-soal berikut ini, kemudian cocokkan dengan kunci jawaban yang telah disediakan.

PILIHAN GANDA

1. How do you say "apel" in English?

A. mango

B. banana

C. orange

D. apple



Jawaban: D

2. Fill in the blank: "I ... apples."

A. like

B. liked

C. likes

D. liking

Jawaban: A

3. Choose the correct option: "She ... apples."

A. like

B. liked

C. likes

D. liking

Jawaban: C