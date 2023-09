Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 62, Pre-Activity Chapter 5

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 62 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Pada soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 62, siswa diminta untuk menulis dialog atau percakapan tentang pendapatnya mengenai sebuah topik.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 62, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 62.

Pre-Activity

Discuss with your partner, what kind of letter is this and how can you say that.

Jawaban:

What kind of letter is this?

This is a personal letter.

How can you say that?

Because the letter uses informal language, like using personal pronouns, personal salutations, and it seems like Lana and Siti is a close friend.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

