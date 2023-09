Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 55, Why is Learning English Important?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 55 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 55

B. Why is learning English important?

State your arguments or position on this issue and then discuss with your partner.

You can use this example to start your conversation:

Student A: Learning English is important because it is a means of communication with different people around the world.

Student B: I don't think it is important.

Student A: I do not agree with you.

It is important for us to know that English is an international language.

So it could be helpful to us to learning English.

Student B: What do you mean about English is an international language?

