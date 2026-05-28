Pendaftaran Jalur Non Tes UTBK UNESA Dibuka 28 Mei-9 Juni 2026, Berikut Trik Lolos Seleksi

SELEKSI MANDIRI UNESA - Foto ini diambil dari laman https://www.unesa.ac.id/ pada Minggu (11/5/2025) menampilkan kampus UNESA. Unesa membuka Jalur Non Tes UTBK 2026 pada 28 Mei–9 Juni 2026, dengan syarat utama peserta memiliki nilai UTBK 2026 tanpa perlu mengikuti tes tulis, wawancara, maupun praktik tambahan.

Ringkasan Berita: Unesa membuka Jalur Non Tes UTBK 2026 pada 28 Mei–9 Juni 2026, dengan syarat utama peserta memiliki nilai UTBK 2026 tanpa perlu mengikuti tes tulis, wawancara, maupun praktik tambahan.

Seleksi ditentukan berdasarkan rata-rata nilai UTBK, sementara khusus prodi Keolahragaan dan Seni juga mempertimbangkan nilai portofolio UTBK.

Calon mahasiswa disarankan menghitung nilai UTBK, melihat data persaingan dan daya tampung, lalu memilih dua program studi dengan peluang lolos paling besar.

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membuka Jalur Non Tes UTBK sebagai salah satu skema penerimaan mahasiswa baru tahun 2026.

Jalur ini menjadi alternatif masuk Unesa dengan mengandalkan nilai UTBK 2026 tanpa melalui tes tambahan.

Pendaftaran jalur Non Tes UTBK dibuka mulai 28 Mei hingga 9 Juni 2026.

Nilai UTBK Jadi Penentu Utama Kelulusan

Syarat utama seleksi Jalur Non Tes UTBK Unesa adalah kepemilikan nilai UTBK 2026.

Penentu utama kelulusan peserta adalah rata-rata nilai UTBK, yang akan menjadi dasar pemeringkatan.

Pada program studi tertentu, khususnya Keolahragaan dan Seni, seleksi tidak hanya menggunakan nilai UTBK, tetapi juga mempertimbangkan nilai portofolio UTBK sebagai syarat tambahan.

Tidak Perlu Tes Tambahan

Melalui jalur ini, peserta tidak perlu mengikuti tes tulis, tes wawancara, maupun tes praktik. Seluruh proses seleksi dilakukan berdasarkan data nilai yang sudah dimiliki peserta.

Selain itu, kelulusan tidak dipengaruhi oleh pilihan prodi maupun perguruan tinggi pada saat SNBT sebelumnya. Artinya, peserta juga dapat memilih program studi yang berbeda dari pilihan saat SNBT.

Unesa juga memberikan gambaran strategi bagi calon pendaftar agar peluang lolos semakin besar.

Baca juga: 256.369 Peserta Lolos UTBK SNBT 2026, 86 Ribu di Antaranya Pendaftar KIP Kuliah

Berikut beberapa langkah yang dapat diperhatikan:

Trik Lolos Seleksi Jalur Non Tes UTBK Unesa 2026

Hitung rata-rata nilai UTBK 2026 Anda. Lihat nilai UTBK pada jalur nontes UTBK tahun 2025 yang lalu. Klik data nilai. List semua prodi yang aman sesuai nilai Anda. Pilih beberapa prodi yang Anda minati. Lihat persaingan prodi yang Anda minati di jalur mandiri (SPMB) tahun 2025 yang lalu. Klik data persaingan (semakin kecil persaingan, semakin besar peluang). Lihat kuota Mandiri (SPMB) Unesa tahun 2026. Jalur Non tes UTBK akan mengambil sekitar 35 persen daya tampung mandiri. Klik data daya tampung (semakin besar daya tampung, semakin besar peluang). Putuskan memilih 2 prodi dengan peluang paling besar.

Persyaratan Pendaftaran

Seleksi Mandiri Jalur Non Tes UTBK UNESA diperuntukkan khusus bagi peserta yang telah mengikuti UTBK 2026 dan memiliki nomor peserta resmi.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta:

Khusus peserta UTBK 2026 (memiliki nomor tes UTBK 2026). Sehat Jasmani dan Rohani. Ketika UTBK, Pilihan 1 atau 2 tidak harus UNESA. Nilai UTBK dan nilai portofolio langsung diambil dari database panitia pusat. Peserta yang memilih prodi-prodi keolahragaan dan seni, ketika UTBK harus memilih prodi yang sejenis (sesama keolahragaan atau sesama seni).

Baca juga: Unesa Terima 8.292 Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2026, Ini 10 Prodi S1 Paling Ketat

Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi UNESA. Berikut tahapan pendaftaran yang perlu dilakukan peserta:

1. Calon Peserta membuat akun pendaftaran terlebih dahulu melalui laman https://pmb.unesa.ac.id/ dan memilih menu "REGISTRASI".