Unesa Terima 8.292 Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2026, Ini 10 Prodi S1 Paling Ketat

SNBT UNESA 2026 - Foto ini diambil dari laman https://www.unesa.ac.id/ pada Minggu (11/5/2025) menampilkan kampus UNESA. Unesa menerima 8.292 mahasiswa baru melalui SNBT 2026 dari total 67.952 pendaftar, dengan tingkat kelulusan sekitar 12,2 persen yang menunjukkan ketatnya persaingan masuk kampus tersebut.

Ringkasan Berita: Unesa menerima 8.292 mahasiswa baru melalui SNBT 2026 dari total 67.952 pendaftar, dengan tingkat kelulusan sekitar 12,2 persen yang menunjukkan ketatnya persaingan masuk kampus tersebut.

Program studi Keperawatan menjadi yang paling ketat di jenjang S-1, sementara rumpun kesehatan dan sejumlah prodi vokasi seperti Administrasi Negara, Teknik Sipil, dan Manajemen Informatika juga mencatat persaingan tinggi.

Bagi peserta yang belum lolos SNBT, Unesa membuka Jalur Mandiri dengan total 6.566 kursi.

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerima 8.292 calon mahasiswa baru melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Jumlah tersebut berasal dari total 67.952 pendaftar yang mengikuti seleksi di kampus “Rumah Para Juara” tersebut.

Kepala Subdirektorat Admisi Unesa, Sukarmin, menjelaskan bahwa dari total peserta yang lolos, 5.185 mahasiswa diterima melalui jalur reguler, sementara 3.107 lainnya merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

"Data tersebut menunjukkan sekitar 37 persen mahasiswa yang lolos SNBT Unesa tahun ini berasal dari kelompok penerima bantuan pendidikan," ujarnya.

Secara keseluruhan, tingkat kelulusan SNBT Unesa tahun 2026 berada di kisaran 12,2 persen.

Angka ini menunjukkan tingginya tingkat persaingan masuk Unesa, terutama pada program studi di bidang kesehatan dan vokasi terapan.

Keperawatan Jadi Prodi Paling Ketat di Unesa

Pada jenjang sarjana (S-1), Program Studi Keperawatan menjadi yang paling kompetitif dengan tingkat keketatan 1,49 persen.

Artinya, hanya sekitar satu hingga dua peserta yang diterima dari setiap 100 pendaftar.

Posisi berikutnya ditempati S-1 Fisioterapi dengan keketatan 1,54 persen, serta S-1 Kedokteran Gigi sebesar 1,82 persen.

Program studi di bidang kesehatan mendominasi daftar prodi dengan persaingan tertinggi di Unesa tahun ini.

Baca juga: Hasil SNBT UPI 2026 Diumumkan, Psikologi Jadi Prodi dengan Peminat Terbanyak

Selain Keperawatan, Fisioterapi, Kedokteran Gigi, dan Kedokteran, beberapa prodi lain seperti Kebidanan dan Gizi juga masuk dalam 10 besar prodi paling ketat.

Di luar rumpun kesehatan, beberapa program studi favorit lainnya adalah S-1 Teknik Pertambangan, S-1 Pariwisata, dan S-1 Manajemen.

Pada jalur sarjana terapan (D-4), Program Studi Administrasi Negara menjadi yang paling ketat dengan tingkat keketatan 1,8 persen.

Persaingan tinggi juga terjadi pada D-4 Teknik Sipil, D-4 Teknik Mesin, serta D-4 Arsitektur Bangunan Gedung.