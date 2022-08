Pertamina Raih Dua Penghargaan Marketeers SME Enablers Award 2022

Istimewa

Fajriyah Usman Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) & SMEPP Management Pertamina meraih Penghargaan Marketeers SME Enablers Award 2022 Best of The Best dan Human Capital Enabler diberikan oleh CEO Marketeers Iwan Setiawan, pada jumat (12/8/2022) di FX Sudirman.