Piala Dunia 2022

Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar: Brasil vs Swiss, Portugal vs Uruguay, hingga Spanyol vs Jerman

Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar: Brasil vs Swiss, Portugal vs Uruguay, hingga Spanyol vs Jerman
GABRIEL BOUYS/AFP
Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar yang mulai digelar pada 21 November hingga 18 Desember. 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar yang mulai digelar pada 21 November mendatang.

Rencananya, Piala Dunia 2022 Qatar akan digelar hingga 18 Desember.

Diketahui, sebanyak 32 negara akan memperebutkan gelar juara paling bergengsi itu.

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Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar:

- Babak Penyisihan Grup

Senin, 21 November 2022

Senegal vs Belanda, pukul 17.00 WIB

Inggris vs Iran, pukul 20.00 WIB

Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB

Selasa, 22 November 2022

Amerika Serikat vs Wales, pukul 02.00 WIB

Argentina vs Arab Saudi, pukul 17.00 WIB

Denmark vs Tunisia, pukul 20.00 WIB

Meksiko vs Polandia, pukul 23.00 WIB

Editor: Claudia Noventa
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