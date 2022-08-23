Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar: Brasil vs Swiss, Portugal vs Uruguay, hingga Spanyol vs Jerman

GABRIEL BOUYS/AFP
Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar yang mulai digelar pada 21 November hingga 18 Desember.
TRIBUNNEWS.COM - Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar yang mulai digelar pada 21 November mendatang.
Rencananya, Piala Dunia 2022 Qatar akan digelar hingga 18 Desember.
Diketahui, sebanyak 32 negara akan memperebutkan gelar juara paling bergengsi itu.
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Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar:
- Babak Penyisihan Grup
Senin, 21 November 2022
Senegal vs Belanda, pukul 17.00 WIB
Inggris vs Iran, pukul 20.00 WIB
Qatar vs Ekuador, pukul 23.00 WIB
Selasa, 22 November 2022
Amerika Serikat vs Wales, pukul 02.00 WIB
Argentina vs Arab Saudi, pukul 17.00 WIB
Denmark vs Tunisia, pukul 20.00 WIB
Meksiko vs Polandia, pukul 23.00 WIB
Editor: Claudia Noventa
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