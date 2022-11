Jadwal Piala Dunia 2022 Grup B, Melihat Pendekatan Rob Page pada Gareth Bale dkk

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal penyisihan grup B Piala Dunia 2022 Qatar dimulai pada 21 November mendatang.

Inggris tergabung dengan Iran, Amerika Serikat, dan Wales dalam grup B penyisihan grup Piala Dunia 2022.

The Three Lions akan menghadapi Iran terlebih dahulu sebelum dilanjutkan laga Amerika Serikat vs Wales.

Baca juga: Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar: Penyisihan Grup A - H, Babak 16 Besar hingga Final

Berikut jadwal grup B Piala Dunia 2022 Qatar selengkapnya:

Senin, 21 November 2022

Pukul 20.00 WIB - Inggris vs Iran

Selasa, 22 November 2022

Pukul 02.00 WIB - Amerika Serikat vs Wales

Jumat, 25 november 2022

Pukul 17.00 WIB - Wales vs Iran

Sabtu, 26 November 2022

Pukul 02.00 WIB - Inggris vs Amerika Serikat

Rabu, 30 November 2022

Pukul 02.00 WIB - Iran vs Amerika Serikat