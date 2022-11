Prediksi Juara Piala Dunia 2022, Argentina vs Portugal di Final Menurut Super Komputer

TRIBUNNEWS.COM - Terlalu dini untuk memprediksi siapa yang akan menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar, namun Super Komputer telah mempublikasi hasil penelitiannya bahwa Argentina-lah yang jadi pemenang.

Penelitian yang dilakukan oleh BCA Research telah mempublikasi dalam sebuah laporan khusus berjudul 'The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup', dikutip dari FourFourTwo.

Penelitian tersebut mendasarkan pada hasil turnamen dan statistik pemain dari permainan EA Sport FIFA, serta sampel dari 192 pertandingan penyisihan grup dan 64 babak sistem gugur yang dimainkan selama Piala Dunia FIFA 2006, 2010, 2014, dan 2018.

Menurut hasil penelitian BCA Research, Lionel Messi dan kolega akan mengangkat trofi Piala Dunia 2022 pada 18 Desember mendatang.

"Setelah banyak pertimbangan, kami percaya bahwa ketika semua dikatakan dan dilakukan, Argentina dan Lionel Messi akan menjadi tim yang mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar," tulis pernyataan BCA Research.

"Seberapa yakin kami tentang pilihan kami untuk pemenang? sementara kami senang dengan pilihan kami, Argentina akan menghadapi banyak pertandingan dekat sepanjang babak sistem gugur, dengan final pada dasarnya adalah lemparan koin."

"Jadi, peluang mereka untuk memenangkan trofi (Piala Dunia 2022) hanya 7 persen, bahkan sebagai favorit," jelasnya.

Di final nanti, Argentina akan berhadapan dengan Portugal, di mana adu penalti kemungkinan besar akan terjadi.

Jika dibandingkan, Argentina punya catatan lebih baik dari Portugal dalam adu penalti.

Argentina telah memenangkan empat dari lima adu penalti selama di gelaran Piala Dunia dengan tingkat keberhasilan mencapai 77 persen.

Sementara Portugal baru menghadapi satu penalti saat melawan Inggris pada 2006 lalu.

Skuad Portugal hanya mencetak 3 dari 5 kesempatan dengan tingkat keberhasilan 60 persen.

Hal lain yang memperhitungkan Argentina layak juara Piala Dunia 2022 adalah performa tim asuhan Lionel Scaloni yang konsisten.

Sejak kekalahan terakhir pada Juli 2019 dari Brasil, Argentina tidak tersentuh kekalahan.