Piala Dunia 2022

Jadwal Piala Dunia 2022 Grup G: Brasil Paling Kuat, 3 Tim Lainnya Ketar-ketir

Jadwal Pertandingan

20 November, 2022

23:00 WIB

21 November, 2022

23:00 WIB

21 November, 2022

20:00 WIB

Jadwal Piala Dunia 2022 Grup G: Brasil Paling Kuat, 3 Tim Lainnya Ketar-ketir
Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Jadwal Piala Dunia Grup G, Brasil paling kuat, 3 tim lainnya ketar-ketir - Pemain depan Brasil Neymar (tengah) merayakan dengan rekan satu timnya Gelandang Brasil Lucas Paqueta (kiri) dan pemain depan Brasil Raphinha (kanan) setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola persahabatan antara Brasil dan Tunisia di Parc des Princes di Paris pada 27 September, 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Piala Dunia 2022 Grup G, Brasil jadi tim terkuat dan berpeluang lolos ke fase knock out.

Tiga tim lainnya yaitu Swiss, Serbia, dan Kamerun ketar-ketir bakal jadi bulan-bulanan Brasil di Grup G.

Laga perdana di Grup G yaitu pertandingan antara Swis vs Kamerun pada hari Kamis (24/11/2022).

Kemudian esok harinya pada Jumat (25/11/2022) dini hari WIB ada Brasil vs Serbia.

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Jadwal Piala Dunia Grup G

Kamis, 24 November 2022

Pukul 17.00 WIB: Swiss vs Kamerun

Jumat, 25 November 2022

Pukul 02.00 WIB: Brasil vs Serbia

Senin, 28 November 2022

Pukul 17.00 WIB: Kamerun vs Serbia
Pukul 23.00 WIB: Brasil vs Swiss

Sabtu, 3 Desember 2022

Pukul 02.00 WIB: Serbia vs Swis
Pukul 02.00 WIB: Kamerun vs Brasil

Pemain Brasil Neymar Jr (kanan) bersaing dengan pemain Ghana Iddrisu Baba selama pertandingan sepak bola persahabatan antara Brasil dan Ghana di Stadion Oceane di Le Havre, barat laut Prancis pada 23 September 2022.
Pemain Brasil Neymar Jr (kanan) bersaing dengan pemain Ghana Iddrisu Baba selama pertandingan sepak bola persahabatan antara Brasil dan Ghana di Stadion Oceane di Le Havre, barat laut Prancis pada 23 September 2022. (Damien MEYER / AFP)

Brasil Terkuat di Atas Kertas

Penulis: Niken Thalia
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: TribunSolo.com
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