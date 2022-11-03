Jadwal Piala Dunia 2022 Grup G: Brasil Paling Kuat, 3 Tim Lainnya Ketar-ketir

Jadwal Pertandingan
Qatar
20 November, 2022
23:00 WIB
Ecuador
Senegal
21 November, 2022
23:00 WIB
Belanda
Inggris
21 November, 2022
20:00 WIB
Iran
TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Piala Dunia 2022 Grup G, Brasil jadi tim terkuat dan berpeluang lolos ke fase knock out.
Tiga tim lainnya yaitu Swiss, Serbia, dan Kamerun ketar-ketir bakal jadi bulan-bulanan Brasil di Grup G.
Laga perdana di Grup G yaitu pertandingan antara Swis vs Kamerun pada hari Kamis (24/11/2022).
Kemudian esok harinya pada Jumat (25/11/2022) dini hari WIB ada Brasil vs Serbia.
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Jadwal Piala Dunia Grup G
Kamis, 24 November 2022
Pukul 17.00 WIB: Swiss vs Kamerun
Jumat, 25 November 2022
Pukul 02.00 WIB: Brasil vs Serbia
Senin, 28 November 2022
Pukul 17.00 WIB: Kamerun vs Serbia
Pukul 23.00 WIB: Brasil vs Swiss
Sabtu, 3 Desember 2022
Pukul 02.00 WIB: Serbia vs Swis
Pukul 02.00 WIB: Kamerun vs Brasil
Brasil Terkuat di Atas Kertas