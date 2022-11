Deretan Artis yang Bakal Tampil di Pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembukaan pesta olahraga terbesar Piala Dunia akan dimulai hari ini, Minggu (20/11/2022) di Al Bayt Stadium Qatar waktu setempat.

Sebelum pertandingan pembuka yang mempertemukan tuan rumah Qatar melawan Ekuador, FIFA akan menggelar Opening Ceremony Piala Dunia 2022.

Pertandingan pembuka ini juga akan menjadi awal dari Grup A yang diisi oleh Qatar, Ekuador, Belanda dan Senegal untuk merebut peringkat teratas.

Sederet artis internasional juga akan memeriahkan acara pembukaan Piala Dunia 2022 ini di Stadion Al Bayt yang mampu menampung sebanyak 60.000 penonton itu.

Salah satu musisi K-Pop dari grup BTS, Jeon Jungkook telah dikonfirmasi bakal tampil dalam Opening Ceremony Piala Dunia 2022 di Qatar pada 20 November ini.

Nantinya, Jungkook akan tampil menyanyikan soundtrack Piala Dunia berjudul Dreamers. Tidak sendiri penyanyi dan produser lagu asal Qatar, Fahad Al-Kubaisi juga dikabarkan akan tampil menemani Jungkook membawakan lagu Dreamers.

Hal itu juga telah dikonfirmasi dari akun Twitter BTS beberapa waktu lalu.

"BTS 'Jungkook' akan berpartisipasi dalam soundtrack resmi Piala Dunia Qatar 2022 dan pertunjukan upacara pembukaan Piala Dunia," tulis akun Twitter BTS.official, belum lama ini.

"Silakan menantikannya! Dengan bangga mengumumkan bahwa Jung Kook adalah bagian dari Soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 & akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia," sambug cuitannya.

Jungkook menjadi orang Korea Selatan pertama yang tampil di pembukaan Piala Dunia.

Selain Jungkook BTS, beberapa musisi yang telah mengkonfrimasi akan tampil di Piala Dunia 2022 Qatar yakni grup musik asal Amerika, Black Eyed Peas dan penyanyi asal Kolombia J Balvin.

Kemudian ada penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria Patrick Nnaemeka Okorie serta rapper asal Amerika, Lil Baby yang merilis lagu resmi Piala Dunia 2022 pada akhir September berjudul The World Is Yours to Take.

India Nora Fateh turut memeriahkan acara opening ceremony dengan membawakan single FIFA Light The World yang telah dirilis sebagai soundtrack resmi Piala Dunia 2022.