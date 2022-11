Prediksi Senegal vs Belanda di Piala Dunia 2022: Tanpa Sadio Mane Timnas Senegal Terancam

TRIBUNNEWS.COM - Simak prediksi Senegal vs Belanda di laga perdana Piala Dunia 2022.

Laga perdana Senegal vs Belanda di Grup A Piala Dunia 2022 berlangsung di Stadion Al Thumama pada Senin (21/22/2022) Pukul 23.00 WIB.

Dilansir soccer.nbcsports.com, Timnas Senegal tak akan diperkuat oleh bintangnya yakni Sadio Mane di laga perdana Piala Dunia 2022, dikarenakan cedera pada laga Bayern Munich vs Werder Bremen.

Namun, The Lions of Teranga julukan Timnas Senegal, tetap menyertakan Sadio Mane dalam skuat Piala Dunia 2022 dengan harapan ia hanya absen di babak penyisihan grup.

Sedangkan kubu Timnas Belanda, penyerang andalan Memphis Depay juga mengalami cedera paha.

Steven Bergwijn akan menggantikan posisi Depay pada laga nanti melawan Timnas Senegal, dikutip dari sportsmole.co.uk

Sementara fifa.com, menuliskan, Timnas Senegal berada di peringkat 18 dalam ranking terbaru timnas sedunia dengan poin 1584.38.

Timnas Belanda berbanding jauh dengan Timnas Senegal di peringkat delapan dengan poin 1694.51.

Dari enam laga yang dijalani Timnas Senegal mereka hanya sekali kalah saat menjamu Timnas Zambia dengan skor 4-3, sekali seri melawan Timnas Iran dan empat kali menang.

Dalam naungan Louis van Gaal, pelatih Timnas Belanda hanya mengalami sekali seri dalam enam laga yang dijalani dengan lima kali menang.

The Flying Dutchmen julukan Timnas Belanda lebih diunggulkan di laga Senin (21/11/2022) mengingat The Lions of Teranga kehilangan penyerang andalan mereka.

Mengingat keduanya berlum pernah bertemu, dipastikan pertandingan nanti akan makin seru.

Prediksi Susunan Pemain versi sportsmole.co.uk:

Senegal (4-3-3):