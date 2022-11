Profil Daniel Siebert: Wasit di Piala Dunia 2022, Pernah Jadi Wasit Termuda Jerman

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Daniel Siebert, wasit asal Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar.

Sebelum menjadi wasit Piala Dunia 2022, Daniel Siebert telah memiliki pengalaman menangani kompetisi antarnegara sebagai wasit di Euro 2020.

Pada gelaran Euro 2020, Daniel Siebert total memimpin tiga pertandingan, yaitu pertandingan fase grup D antara Skotlandia vs Republik Ceko, fase grup E antara Swedia vs Slovakia, dan babak 16 besar antara Wales vs Denmark.

Dikutip dari dfb.de, pria berumur 38 tahun itu menjadi wasit termuda dari 10 wasit FIFA milik Jerman pada tahun 2015.

Saat itu ia menggantikan posisi Wolfgang Stark.

Baca juga: Profil Youssoufa Moukoko: Pemain Termuda Piala Dunia 2022, Generasi Penerus Timnas Jerman

Daniel Siebert pertama kali menjadi pengadil lapangan di Bundesliga Jerman pada musim 2012/2013 saat pertandingan antara Schalke 04 vs FC Augsburg, Sabtu (1/9/2012).

Lorenzo Bettoni, jurnalis Football Italia, berpendapat bahwa pertandingan paling penting yang pernah Siebert tangani mungkin adalah final Piala Super DFL antara Borussia Dortmund dan Bayern Munich pada Agustus 2019 dan pertandingan Babak 16 Besar Euro 2020 antara Wales dan Denmark.

Tim Tribunnews telah mengumpulkan informasi mengenai Daniel Siebert, sebagai berikut.

Nama: Daniel Siebert

Tempat lahir: Berlin, Jerman

Tanggal lahir (umur): 4 Mei 1984 (38 tahun)

Kewarganegaraan: Jerman

Tempat tinggal: Berlin, Jerman

Debut: 1998