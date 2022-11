Klasemen dan Top Skor Piala Dunia 2022: Inggris Kokoh Puncaki Grup B, Taremi Saingi Valencia

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen dan top skor Piala Dunia 2022 mengalami pergolakan setelah merampungkan sejumlah laga.

Total tiga pertandingan pada 21-22 September membuat klasemen Piala Dunia 2022 bergejolak.

Pertama, kemenangan 6-2 Timnas Inggris atas Iran membuat anak asuh Gareth Southgate itu memuncaki Grup B Piala Dunia 2022.

Gelandang Inggris #22 Jude Bellingham merayakan gol pertama timnya dengan rekan setimnya gelandang #19 Mason Mount selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Iran di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 21 November 2022. (Foto oleh ADRIAN DENNIS / AFP) (AFP/ADRIAN DENNIS)

Pesta setengah lusin gol kemenangan The Three Lions, disumbangkan lewat brace Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jack Grealish, Raheem Sterling dan Jude Belingham.

Hasil imbang di partai Grup B Piala Dunia lainnya antara Amerika Serikat vs Wales membuat The Three Lions kokoh duduk di peringkat teratas.

Amerika Serikat dan Wales berbagi satu poin setelah bermain 1-1 dalam duel yang dilangsungkan di Ahmed bin Ali Stadium.

Pencetak gol Amerika tercipta lewat kaki Timothy Weah, sedangkan Wales mampu menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Gareth Bale.

Bergeser ke Grup A, Belanda mampu mengkudeta Ekuador di papan klasemen.

Anak asuh Louis van Gaal sukses mengalahkan Senegal dengan skor 2-0 dalam laga yang digelar di Al Thumama Stadium.

Bermain menyerang, 2 gol kemenangan Belanda sukses diciptakan oleh Cody Gakpo dan Davy Klaassen.

Belanda dan Ekuador sama-sama mengumpulkan 3 poin, dengan agregat gol yang sama pula (2).

Sedangkan Senegal dan tuan rumah Qatar menempati peringkat 3 dan 4 klasemen Grup A Piala Dunia 2022.

Klasemen Grup A

Klasemen Grup B